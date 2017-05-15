Le Pen partisine geri döndü

Cumhurbaşkanı seçimi öncesi Le Pen'in istifasıyla FN'nin başına getirilen Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve partinin Genel Başkan Yardımcısı Steeve Briois, aşırı sağcı liderin yeniden liderliği devraldığını açıkladı.

Briois, sosyal medyada yayımladığı mesajda, kendisine duyduğu güven için Le Pen'e teşekkür ederek "Le Pen yeniden FN'nin başkanı, hedef (haziranda yapılacak) milletvekili genel seçimleri" ifadesini kullandı.

İKİNCİ TURA KALMAYI BAŞARMIŞTI



FN'nin başkanlığını 2011'den bu yana yürüten Le Pen, 23 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanı seçimin ilk turunda Emmanuel Macron ile en çok oyu alarak ikinci tura kalmayı başarmıştı.

Katıldığı televizyon programında "Artık Ulusal Cephenin değil tüm Fransızların adayıyım" diyen Le Pen, parti başkanlığını bıraktığını açıklamıştı.

Fransa'da 7 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimini Emmanuel Macron kazanmıştı. Macron yüzde 66,1 oy alırken Le Pen yüzde 33,9'da kalmıştı.