Macaristan Başbakanı Viktor Orban: Erdoğan'a saygı göstermemiz lazım!

Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman saygı duyduklarını, Avrupa'nın ve Macaristan'ın güvenliğinin büyük ölçüde Türkiye'ye bağlı olduğunu belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de düzenlenen Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'na katılan Başbakan Viktor Orban, Macaristan kamu televizyonuna yaptığı açıklamada foruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Forumda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bir araya geldiğini belirten Orban, Macaristan ve Türkiye'nin iyi ilişkilere sahip olmasının ülkesinin ulusal güvenliği açısından da çıkarına olduğuna işaret etti.

Orban, ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman saygı duyuyoruz. Avrupa'nın ve Macaristan'ın güvenliği büyük ölçüde Türkiye'ye bağlı. Çünkü Türkiye bugün istikrarlı bir ülke ve yasa dışı göçü engelleyebiliyor. Türk-Macar ilişkilerinin mükemmel olması Macaristan ulusal güvenliğinin bir parçasıdır.'' ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılana açıklamada, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) da restorasyonuna destek verdiği Osmanlı dönemi eserlerinden Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'ndeki çalışmaların yakın zamanda tamamlanacağı ve türbenin açılış töreninin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşmesinin beklendiği kaydedilmişti.