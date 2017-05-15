Örnek aldıkları ülke Türkiye

Ekonomik, sosyal ve siyasi krizin pençesinde zor günler geçiren, yağma ve ölümlü protestoların yaşandığı Venezüella'da, halkın ülkeyi terk etme ihtimali komşu Kolombiya'yı alarma geçirdi. Kolombiyalı yetkililer, dünyada mültecilere en iyi ev sahipliği yapan ülke olarak gördükleri Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak için Türkiye'ye üst düzey bir heyet gönderdi. Kolombiya'daki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'na (TİKA) başvuran yetkililer, Türkiye'nin daveti üzerine Ankara ve İstanbul'a gelerek temaslarda bulundu, Gaziantep'te Suriyeli mülteciler için kurulan kampları yerinde inceledi. SABAH'a konuşan Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Danışmanı Juan Carlos Piedrahita "Türkiye'nin, altı yıllık Suriye savaşı boyunca edindiği tecrübeleri öğrenmek için buradayız. Büyük bir göç dalgası bekliyoruz, buna hazırlıklı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.Kolombiya heyeti "Hem devlet kurumlarının hem de halkın elinden geleni yaptığına şahit olduk" dedi.Heyetin bir diğer üyesi ve Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Victor Olarte "TİKA'ya teşekkür ediyoruz. Diğer ülkeleri de inceledik ve gördük ki Türkiye bu alanda en başarılı model. Türkiye'nin yaklaşımı sadece siyasi değil, kuvvetli bir insani yanı da var" dedi.TİKA Koordinatörü Dr. Mehmet Özkan ise "Bu ziyaret Türkiye'nin Latin Amerika'da sadece teknik ve kalkınma yardımıyla öne çıkan bir ülke olmadığını, doğrudan Türkiye tecrübelerinin politika üretiminde ilham kaynağı olduğu bir işbiriliğinin temellerinin atılmaya başladığını gösteriyor" dedi. Özkan, Türkiye'nin özellikle kadın ve çocuk göçmenlere yönelik projeler yapacağını söyledi.Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtları son olarak önceki gün başkent Caracas'a çıkan otobanı kapatmak için organize oldu. Kamyon, otomobil, motosiklet ve atlarıyla gelen göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti. 1 Nisan'dan beri süren gösterilerde şimdiye kadar 38 kişi yaşamını yitirdi. Ekonomik krizdeki ülkede market, fırın ve eczaneler yağmalanıyor.