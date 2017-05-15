'de nden firar

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 15.5.2017 09:44
Papua Yeni Gine'de cezaevinden firar

'de güvenlik güçlerinin nden firar etmeye çalışan lara ateş açması sonucu 17 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, yetkililer, ülkenin ikinci büyük kenti Lae'deki Buimo nde ların firar girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Güvenlik güçlerinin tutuklulara ateş açması sonucu 17 un öldüğü 3'ünün yaralandığı belirtildi.

Karmaşadan yararlanan 57 mahkumun kaçtığı kaydedildi.

Polis, firar eden mahkumların ağır suçlardan hüküm giydiğini, toplum için tehdit oluşturduklarını vurgulayarak görenlerin yetkililere bilgi vermesi çağrısında bulundu.

'de uzun süren davalar, cezaevlerinin aşırı derecede kalabalık olmasına yol açıyor.

Geçen yıl aynı cezaevindeki firar girişiminde 11 tutuklu öldürülmüş, 70'ten fazlası kaçmayı başarmıştı.

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Papua Yeni Gine'de cezaevinden firar
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