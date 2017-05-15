'den flaş açıklaması!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 15.5.2017 19:25 Güncelleme Tarihi: 15.5.2017 19:58
Putin'den flaş Kuzey Kore açıklaması!

Devlet Başkanı Vladimir , 'nin nükleer füze programı tehdidine karşılık, "Kuzey Kore'yi korkutmak yerine diyalog yollarını açık tutarak, krize barışçıl çözümler bulmalıyız" dedi.

Devlet Başkanı Vladimir , katıldığı Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu'nda nükleer programı tehdidi üzerine yöneltilen soruları yanıtladı.

Putin, "Son zamanlarda yapılan nükleer silah denemeleri kabul edilemez. Ancak, Kuzey Kore'yi korkutmak yerine diyalog yollarını açık tutarak, krize barışçıl çözümler bulmalıyız" diye konuştu.

Putin ayrıca, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği nükleer füze testlerinin, Rusya için herhangi bir tehdit teşkil etmediğini, ancak denemelerin bölgedeki tansiyonu ve kargaşayı arttırdığını dile getirdi.

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Putin'den flaş Kuzey Kore açıklaması!
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