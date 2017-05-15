Terör örgütü /, Suriye'nin kuzeyinde

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 15.5.2017 14:20 Güncelleme Tarihi: 15.5.2017 14:28
Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyinde gazeteci kaçırdı

Terör örgütü /'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke iline bağlı Rımalan bölgesinde bir yi ğı bildirildi.

Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) internet sitesinde yayımlanan habere göre, KDP'ye yakınlığıyla bilinen Erbil merkezli Zagros/ARK Televizyonu muhabiri Barzan Hasan Lilani, Haseke iline bağlı Rımalan bölgesinde /'lı teröristlerce kaçırıldı.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Üyesi Hüseyin Hal, "PKK'ya bağlı yüzü maskeli bir grup silahlı militan, muhabir Barzan Hasan Lilani'yi Rımalan'da . Militanlar, Lilani'yi plakasız bir araca zorla bindirip bilinmeyen bir yere götürdü." dedi. Hal, Lilani'yi kaçıranların ENKS aleyhine slogan attığını da sözlerine ekledi.

"ZORLA ARACA BİNDİRİLDİ"

nin kardeşi Gulal Hasan Lilani ise, "Kardeşim, dün Rımalan bölgesinde kaçırıldı. Şimdiye kadar kendisinden hiçbir haber alamadık." diye konuştu.

Zagros/ARK Televizyonu Genel Müdürü Halid Ali de muhabirlerinin Suriye'nin kuzeyinde kaçırıldığını doğruladı. PYD/PKK'nın eylemini şiddetle kınayan Ali, Lilani'nin en kısa sürede serbest bırakılması çağrısında bulundu.

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Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin kuzeyinde gazeteci kaçırdı
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