101’lik paraşütçü

İngiltere'de yaşayan 101 yaşındaki Verdun Hayes, North Devon Huzurevi'ne yardım toplamak ve doğum gününü kutlamak için bin metre yükseklikten paraşütle atladı. Hayes'e atlarken, 74 yaşındaki oğlu Bryan Hayes, 50 yaşındaki torunu Roger Hayes ve 16 yaşındaki torunun oğlu Stan Hayes eşlik etti. 90 yaşından beri paraşütle atlamak isteyen Verdun Hayes atlayışın ardından "Birinci sınıftı, gerçekten çok güzeldi" diye konuştu. Yaşadığı bir asrı sıra dışı bir şekilde kutlayan adam dünyanın en yaşlı paraşütçüsü oldu.