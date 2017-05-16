açıkladı: 'Erdoğan haksız değil, Öcalan'ın kardeşi ''yi kurdu' dedi!

Giriş Tarihi: 16.5.2017 14:49 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 15:54
ABD açıkladı: 'Erdoğan haksız değil, Öcalan'ın kardeşi 'PYD'yi PKK kurdu' dedi!

1974'te ist başı ullah Öcalan'ın kurduğu bölücü terör örgütü ile PKK'nın Suriye kolu olan 'nin bağlantısı, ABD'nin eski Şam büyükelçisi Robert Ford tarafından kabul edildi. Ford, ''Erdoğan haksız değil, 2013'te Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan PYD'yi kendilerinin kurduğunu söyledi.'' diye konuştu. Ortaya çıkan belgelerde PKK, PYD, ilişkileri ortaya konuldu. PKK'nın canlı bomba eylemlerini ve sivil katliamlarını özetleyen belgelerde, PKK'nın dünya üzerindeki uyuşturucu ticaretinde önemli rol oynadığı bildirildi.

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ABD açıkladı: 'Erdoğan haksız değil, Öcalan'ın kardeşi 'PYD'yi PKK kurdu' dedi!
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