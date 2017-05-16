ABD'deki Türklerden Trump'a açık mektup

ABD'de 150'ye yakın Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren Yönlendirme Komitesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye destek verilmemesi konusunda Başkan Donald Trump'a yazdığı açık mektup, Washington Post gazetesinde tam sayfa yayımlandı.

Gazetenin arka sayfasında yer alan mektupta, Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), Başkan Trump'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesinde hatırlatmalarda bulunuldu.

Mektupta, iki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda 65 yılı aşkın süredir devam ettiğine vurgu yapılarak Kore'de, Afganistan'da, Somali'de, Makedonya'da, Bosna Hersek'te ve Kosova'da ABD ve Türkiye'nin omuz omuza mücadele ederek ortak çözüm arayışları içerisinde bulunduklarına işaret edildi.

Türkiye'deki 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde Türk ordusunun içine sızmış bir grup FETÖ mensubunun Türk halkına karşı silahlarını doğrulttuğu belirtilen mektupta, "Yaklaşık 250 masum insan hayatını kaybetti, parlamento binası bombalandı. Bu insanlar emirleri Türk ordusundan almıyorlardı. Bu insanlar, ABD'de birçok sözleşmeli okulları, dinler arası diyalog organizasyonları olan sinsi grup FETÖ mensubuydu. Amerikalıları çok dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mektupta, Suriye konusu da ele alınarak Türkiye'nin terör örgütleri DEAŞ'a ve YPG'ye karşı mücadelesine değinildi.

DEAŞ ve PKK'nın ABD'ye göre terör örgütleri olduğu ifade edilen mektupta, PKK'nın YPG-PYD ismiyle faaliyet gösterdiği kaydedildi.

Türkiye'nin 3 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığı hatırlatılan açık mektupta, farklı kültür ve etnik kökenlere sahip kişilerin bir arada yaşadığı Türkiye'nin, bölgede önemli bir örnek oluşturduğu vurgulandı.