BM'den 'Suriye'de krematoryum' açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de rejimin gözaltı merkezleri ve hapishanelerine erişim taleplerinin sistematik olarak reddedildiğini ve bu nedenle rejimin Saydnaya Hapishanesi'nde binlerce insanı öldürüp cesetlerini yaktığı krematoryumun varlığını doğrulayamadıklarını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, "Suriye hükümeti, BM'nin gözaltı merkezleri ve hapishanelere erişim taleplerini sistematik olarak reddetti." dedi.

Saydnaya Hapishanesi'ndeki krematoryumun varlığını doğrulayamadıklarını ancak çeşitli BM kuruluşlarının Suriye'deki gözaltı merkezlerinde işkence dahil insan hakları ihlallerini belgelediğini ifade eden Dujarric, "Binlerce insanın hükümetin gözaltı merkezlerinde tutulmasından endişe duyuyoruz ve işkence ile cinsel şiddet de dahil olmak üzere sistematik olarak acımasız, insanlık dışı ve onur kırıcı muameleye maruz kaldıklarına inanıyoruz." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stuart Jones, Saydnaya'da öldürülen mahkumların, hapishanenin bir bölümünde inşa edilen krematoryumda yakıldığına dair ellerinde kanıt olduğunu ve bunların uluslararası toplumla paylaşılacağını açıklamıştı.