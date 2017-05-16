inden kuşatma altındaki Hula'ya vakum

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 16.5.2017 17:12
Esad rejiminden kuşatma altındaki Hula'ya vakum bombalı saldırı

Suriye'nin batı kesimlerindeki ilinde ine ait savaş uçaklarının düzenlediği vakum da 1 kadın yaşamını yitirdi.

'un kuzey kırsalındaki AA muhabiri Raid El-Şimali, e ait savaş uçaklarının, rejimi ve destekçisi terörist grupların kuşatma altında tuttuğu Hula beldesine dört da bulunduğunu bildirdi.

Uçakların her saldırıda 4'er vakum sı kullandığını kaydeden El-Şimali, saldırda 1 kadının hayatını kaybettiğini, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu bazı sivillerin yaralandığını aktardı.

Yaralı sayısını henüz tespit edemediklerini belirten El-Şimali, Hula'nın hava saldırıysa eş zamanlı olarak kuşatma bölgesinin çevresindeki rejime ait kontrol noktalarından top ve roket atışıyla hedef alındığını ifade etti.

El-Şimali, "Bombardımanlar beldedeki hayatı sekteye uğrattı. Saldırı mahalline yakın yerleşim yerleri büyük hasar gördü." dedi.

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Esad rejiminden kuşatma altındaki Hula'ya vakum bombalı saldırı
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