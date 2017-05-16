'u kızdıracak yorum: Güzel bir annesi var

Giriş Tarihi: 16.5.2017 12:17
Macron'u kızdıracak yorum: Güzel bir annesi var

'nın eski başbakanı Silvio , 39 yaşındaki Cumhurbaşkanı Emmanuel ile 64 yaşındaki eşi Brigitte Macron arasındaki ilişkiyle ilgili yorumlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel 'un eşiyle arasındaki 24 yaş fark nedeniyle sık sık gündeme gelen evliliğiyle ilgili en dikkat çekici yorumlardan biri de eski Başbakanı Silvio 'den geldi. Berlusconi, Fransa'nın yeni First Lady'si Brigitte Macron'u 'güzel bir anne' olarak niteledi.

Milano'da katıldığı bir etkinlikte konuşan Berlusconi, "39 yaşında bir Fransa Cumhurbaşkanımız var. Güzel iş tecrübelerine sahip. Hepsinden önemlisi, çocukluğundan bu yana onu kollarına almış güzel bir annesi var." ifadelerini kullandı.

LİSE ÖĞRETMENLİĞİNİ YAPMIŞTI

Berlusconi'nin hakkında iğneleyici ifadeler kullandığı 64 yaşındaki Brigitte Macron, 39 yaşındaki 'un lise liğini yapmıştı. Medya gündemini sıklıkla işgal eden ikilinin ilişkisinin bu yıllara dayandığı iddia edilmişti.

Macron çiftini üstü kapalı eleştiren Berlusconi'ni de kendisinden 49 yaş küçük Francesca Pascale ile bir ilişki yaşıyor. (Habertürk)

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Macron'u kızdıracak yorum: Güzel bir annesi var
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