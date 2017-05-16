Macron'u kızdıracak yorum: Güzel bir annesi var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşiyle arasındaki 24 yaş fark nedeniyle sık sık gündeme gelen evliliğiyle ilgili en dikkat çekici yorumlardan biri de eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'den geldi. Berlusconi, Fransa'nın yeni First Lady'si Brigitte Macron'u 'güzel bir anne' olarak niteledi.

Milano'da katıldığı bir etkinlikte konuşan Berlusconi, "39 yaşında bir Fransa Cumhurbaşkanımız var. Güzel iş tecrübelerine sahip. Hepsinden önemlisi, çocukluğundan bu yana onu kollarına almış güzel bir annesi var." ifadelerini kullandı.

LİSE ÖĞRETMENLİĞİNİ YAPMIŞTI



Berlusconi'nin hakkında iğneleyici ifadeler kullandığı 64 yaşındaki Brigitte Macron, 39 yaşındaki Emmanuel Macron'un lise öğretmenliğini yapmıştı. Medya gündemini sıklıkla işgal eden ikilinin ilişkisinin bu yıllara dayandığı iddia edilmişti.

Macron çiftini üstü kapalı eleştiren Berlusconi'ni de kendisinden 49 yaş küçük Francesca Pascale ile bir ilişki yaşıyor. (Habertürk)