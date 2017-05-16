O 100 yıl sonra yok olabilir

Giriş Tarihi: 16.5.2017 11:21
O toplum 100 yıl sonra yok olabilir

Uluslararası Örgütü’nün Riga Ofisi Başkanı Ilmars Mezs, ve oranının mevcut seviyede kalması durumunda bir halk olarak Letonların yok olmakla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Latvijas Avize gazetesine konuşan Mezs, "Her yeni kuşakta, öncekine göre daha az kişi doğuyorsa bunun sonsuza kadar böyle devam edemeyeceğini anlamak için uzman olmaya gerek yok. son 5 yılda, genel nüfusun yüzde 5'ini oluşturan 92 bin kişi kaybetti. Bu veriler temelinde yaklaşık 100 yılımızın kaldığı yönünde tahmin yürütebiliriz" dedi.

'DOĞUM ORANI DAHA DA DÜŞECEK'

Bağımsızlığı kazandıktan sonra 'da, 25 yıl boyunca oranının oranının altında seyrettiğini belirten uzman, "2016'da ölenlerin sayısı doğanlara göre 7 bin daha fazlaydı. Ayrıca 10 bin Leton yurtdışına etti. 5-10 yıl sonra doğum oranı daha da düşecek, çünkü de potansiyel ebeveyn sayısı çok daha az olacak" diye konuştu.

'HER AİLEDE 2-3 ÇOCUK OLURSA…'

Bu eğilimin değiştirilebileceğini söyleyen Mezs, "Eğer her bir ailede en azından 2, en iyisi 3 olursa Letonların sayısı 100 yıl sonra da değişmeden kalacak" ifadelerini kullandı.

Eurostat'ın verilerine göre 'nde Letonya, ülkeden göç edenlerin sayısı ve ölüm oranına göre Litvanya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. (Hürriyet)

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O toplum 100 yıl sonra yok olabilir
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