Obama'nın PKK/PYD'ye verdiği silahların listesi ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 16.5.2017 12:36Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 12:51
Tr Diplomacy adlı hesapta yayınlanan görsele göre, ABD'nin Obama döneminde PKK/PYD'ye piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği, anti tank füzesi, zırhlı personel taşıyıcı, anti tank silahı, anti tank füzesi, bomba atar, saldırı tüfeği, 80 ve 120 milimetreliklik havan topu, zırhlı personel taşıyıcı,4x4 MRAP ve helikopter gönderildiği ortaya çıktı. Bu silahlar PKK'nın Türkiye'deki saldırılarında ve Musul'da DEAŞ ile mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı kullanıldı.