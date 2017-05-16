Suudi Arabistan'da roketli saldırı: 1 ölü 5 yaralı

Suudi Arabistan'ın doğusundaki El-Katif ilinde RPG roketatar ile düzenlenen saldırıda bir çevik kuvvet polisi hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansur et-Turki, yaptığı yazılı açıklamada, Katif ilinin Masura Mahallesi'nde kalkınma projesinde çalışan işçilere silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini belirtti.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin de saldırıya uğradığını aktaran Turki, RPG roketatarların kullanıldığı saldırıda bir çevik kuvvet polisinin öldüğünü, 5 polisin yaralandığını ifade etti.

Sözcü Turki, "teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon" başlatıldığını kaydetti.