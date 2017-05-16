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AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 16.5.2017 21:21
TBMM'de HSK'ya üyelik seçimine başlandı

Genel Kurulunda, Hakimler ve Savcılar Kuruluna () üyelik seçimi başladı.

Genel Kurulda gizli yapılacak seçiminde, birinci oylamada üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu (367) aranacak. Seçimin sonuçlandırılmaması halinde ikinci oylama yapılacak ve bu turda, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuna (330) bakılacak.

Bu turda da sonuç alınamaması halinde, üçüncü oylamada yine üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu (330) aranacak. HSK üyelerinin üçüncü oylamada da belirlenememesi durumunda, bu turda en çok oyu alan 2 aday arasından ad çekme usulüyle üye belirleme işlemi tamamlanacak.

Toplam 13 üyeden oluşacak ve 2 daire halinde çalışacak HSK üyelikleri için, Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonda, üyelik için TBMM Başkanlığına başvuran 83 aday adayı arasından 21 aday belirlenmişti.

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TBMM'de HSK'ya üyelik seçimine başlandı
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