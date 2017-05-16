'tan olay tweetler!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 16.5.2017 15:48 Güncelleme Tarihi: 16.5.2017 15:54
Trump'tan olay tweetler!

Başkanı , geçen hafta 'da Dışişleri Bakanı Sergey ve Rus Büyükelçi ile görüşmesi sırasında, terör örgütü hakkında çok gizli bilgileri açıkladığı iddialarına ilişkin, bunu yapmaya mutlak hakkı olduğunu bildirdi.

, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Başkan olarak, (açıkça planlanan toplantısında), ile terörizm ve havayolu uçuş güvenliğiyle ilgili gerçekleri paylaşmak istedim, ki bunu yapmaya mutlak hakkım var." ifadesini kullandı.

Başkanı, mesajında bunu insani nedenlerle ve Rusya'nın, ve terörizmle mücadelesini büyük ölçüde arttırması için yaptığını belirtti.

AMERİKAN BASINI İDDİA ETMİŞTİ

'ın, geçen hafta Beyaz Saray'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey ve Rus Büyükelçi ile görüşmesi sırasında terör örgütü DEAŞ hakkında çok gizli bilgileri açıkladığı ileri sürülmüştü.

Washington Post'un, eski ve görevdeki ABD yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Lavrov ve Rus Büyükelçi'ye aktardığı bilginin, istihbarat paylaşımı anlaşması çerçevesinde ABD'nin bir ortağı tarafından sağlanmış olduğu iddia edilmişti.

BEYAZ SARAY YALANLAMIŞTI

Yetkililer, müttefiklerinin, istihbarat paylaşımı dahilinde ABD'ye aktarılan bu bilginin, Rusya ile paylaşılmasına izin vermediğinin altını çizen yetkililer, Trump'ın kararının, DEAŞ'ın içerideki çalışmalarına erişime sahip bir müttefikle iş birliğini tehlikeye attığı yorumunu yapmıştı.

Görüşmeden sonra Beyaz Saray yetkililerinin, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Dairesini (NSA) arayarak bilgi paylaşımının yarattığı zararın kontrol altına alınması için adımlar attığı belirtilmişti.

CIA'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

?Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster, "Başkan ve Dışişleri Bakanı, havacılığa yönelik tehditler dahil, terörist örgütlerden gelen yaygın tehditleri gözden geçirdi. Hiçbir şekilde herhangi bir istihbarat kaynağı veya yöntemi tartışılmadı, kamuoyunca hali hazırda bilinmeyen herhangi bir askeri operasyon ifşa edilmedi." ifadesini kullanmıştı.

CIA ve NSA'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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Trump'tan olay tweetler!
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