Trump'tan olay tweetler!

Trump, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Başkan olarak, (açıkça planlanan Beyaz Saray toplantısında), Rusya ile terörizm ve havayolu uçuş güvenliğiyle ilgili gerçekleri paylaşmak istedim, ki bunu yapmaya mutlak hakkım var." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, mesajında bunu insani nedenlerle ve Rusya'nın, DEAŞ ve terörizmle mücadelesini büyük ölçüde arttırması için yaptığını belirtti.

AMERİKAN BASINI İDDİA ETMİŞTİ



Donald Trump'ın, geçen hafta Beyaz Saray'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus Büyükelçi ile görüşmesi sırasında terör örgütü DEAŞ hakkında çok gizli bilgileri açıkladığı ileri sürülmüştü.

Washington Post'un, eski ve görevdeki ABD yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Lavrov ve Rus Büyükelçi'ye aktardığı bilginin, istihbarat paylaşımı anlaşması çerçevesinde ABD'nin bir ortağı tarafından sağlanmış olduğu iddia edilmişti.

BEYAZ SARAY YALANLAMIŞTI



Yetkililer, müttefiklerinin, istihbarat paylaşımı dahilinde ABD'ye aktarılan bu bilginin, Rusya ile paylaşılmasına izin vermediğinin altını çizen yetkililer, Trump'ın kararının, DEAŞ'ın içerideki çalışmalarına erişime sahip bir müttefikle iş birliğini tehlikeye attığı yorumunu yapmıştı.

Görüşmeden sonra Beyaz Saray yetkililerinin, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Dairesini (NSA) arayarak bilgi paylaşımının yarattığı zararın kontrol altına alınması için adımlar attığı belirtilmişti.

CIA'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ



?Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster, "Başkan ve Dışişleri Bakanı, havacılığa yönelik tehditler dahil, terörist örgütlerden gelen yaygın tehditleri gözden geçirdi. Hiçbir şekilde herhangi bir istihbarat kaynağı veya yöntemi tartışılmadı, kamuoyunca hali hazırda bilinmeyen herhangi bir askeri operasyon ifşa edilmedi." ifadesini kullanmıştı.

CIA ve NSA'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı.