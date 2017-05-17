ABD'den İran'a insan hakları ihlalleri uyarısı!

İran'da yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin rapor hazırlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, rapora ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Raporun, ABD Kongresine sunulduğu belirtilen açıklamada, İran'daki insan hakları ihlallerinin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İran, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulacaktır, bu konuda yeni adımlar atılmaya devam edilecektir. Dünyadaki ortaklarımıza, uluslararası hukuku hiçe sayıp İran'da insan hakları ihlallerine dahil olan kişi ve kurumlara karşı yaptırım uygulama çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İran'da ABD vatandaşlarının da tutuklu bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlarının serbest bırakması çağrısında bulunuldu.