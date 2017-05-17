AP hatasından döndü: Daily Sabah'a uygulanan yasak kalktı

SABAH'a konuşan bir AP yetkilisi yasağın kaldırıldığını teyit etti. "Gazetenizle beraber Parlamento'ya davet edildiğinizi teyit ederim. Gazetenizin dağıtımına tekrardan başlayacağız."

Daily Sabah Hollanda'lı Hristiyan Demokrat Avrupa Parlementosu (AP) Milletvekili Jeroen Lenaers'ın girişimleri sonrası yasaklanmıştı.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Mart ayında, AP vekili Lenaers başkan AP Başkanı Antonio Tajani'ye bir mektup yazarak Daily Sabah'ın AP'ye girişinin yasaklanmasını ve bir soruşturma açılmasını istemişti.

Sabah gazetesini 'FETÖ'nün Hollanda yapılanması' haberinden dolayı gazeteyi nefret yaymakla suçlayan Lenaerrs, FETÖ'nün Hollanda imamı olduğu söylenen Turan Yazır'ın hedef gösterildiğini iddia ediyor. Birçok gurbetçinin Akyazılı Vakfı üzerinden dolandırılması olayına adı karışan Turan Yazır Rotterdam Anakent Belediyesi meclis üyeliğinden istifa etmişti. Hollanda'lı Türkler, 15 Mart seçimlerinde partisinin karlı çıkmasına rağmen, Yazır'ın istifasının sadece mağdur edebiyatı yapıp dikkatlari üzerine çekmek olduğunu söyledi.

ZAMAN GAZETESİ'Nİ SAVUNMUŞTU!

Lenaers'ın daha önce Balyoz davasındaki kumpas soruşturmasında tutuklanan Mehmet Baransu'ya da sahip çıkan açıklamalar yaptığı ortaya çıktı. Mart 2015'te FETÖ'nün kapatılan Zaman gazetesine konuşan Lenaers basın özgürlüğünden dem vurup Baransu'nun salıverilmesi gerektiğini isterken, FETÖ kumpasları ve Baransu'nun şüpheli olarak çıktığı davalar hakkında bir yorumda bulunmamış.

Yasakçı vekil aynı zamanda FETÖ'nün kaçak gazetecisi Abdullah Bozkurt'un Daily Sabah hakkındaki mesnetsiz kara propagandasını resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

DAILY SABAH HEDEFE KONULDU!

Daily Sabah'ın da içerisinde bulunduğu bir çok Türk gazetecinin Rotterdam'da maruz kaldığı polis şiddetini görmeyen Hollanda basının amiral gemisi De Telegraaf da karalama kampanyasına destek vererek, alınan skandal kararda rol oynamıştı. AP Başkanı Tajani'ye gönderilen mektubu haberleştiren De Telegraaf gazetesi, Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın sınırdışı edilmesi sonrası "Burada patron biziz!" diye bir manşetle çıkmıştı.