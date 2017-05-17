Danimarka'da polisle çatışan gençlere gözaltı

Yerel basında çıkan haberlere göre, başta başkent Kopenhag olmak üzere, çeşitli şehirlerdeki 10 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda, büyük çoğunluğu 15-25 yaşlarındaki 25 kişi yakalandı.

Polisin operasyon düzenlediği yerlerde yaptığı aramalarda, demir diken, meşale ve çok sayıda gaz maskesi ele geçirildiği belirtildi.

Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen emniyet birimleri, oluşturulan özel birimin, olayların yaşandığı 1 Mart'tan bu yana video görüntülerini incelediğini, gözaltıların da buradan elde edilen bulgularla yapıldığını duyurdu.

Kopenhag emniyetinden Mikael Wern, "Sokaklarda güvenliği ve düzeni sağlamak için bulunan polis memurlarımıza taş atılmasını ve şiddet gösterilmesini kabul etmemiz mümkün değil. Bu nedenle bu soruşturmayı çok önemsiyoruz." dedi.

Emniyet birimlerinin, geçen yıl yürürlüğe giren ve polise daha fazla yetki tanıyan yasa uyarınca gençleri, görev başındaki memura şiddet uygulamak, çevreye zarar vermek ve vandalizm ile suçladığı ifade edildi.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı 1 Mart'taki gösteri olaysız devam ederken yüzleri maskeli bazı göstericiler başta bankalar olmak üzere çevreye zarar vermişti.

Göstericiler, Kopenhag'ın Nörrebro semtindeki Jagtvej 69 adresinde bulunan ve 10 yıl önce yıkılan eski gençlik evinin olduğu arsanın önünde polise taş ve meşale atmıştı.

Kopenhag polisi, güç kullanarak göstericileri eski gençlik binasının önünden uzaklaştırmıştı.