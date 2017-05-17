DSÖ'den Türkiye'ye övgü!

DSÖ, Dünya Sağlık İstatistikleri Raporu, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde, DSÖ Ölüm Oranları ve Sağlık Analizi Koordinatörü Colin Mathers, DSÖ Ölüm Oranları ve Sağlık Analizi teknik görevlisi Gretchen Stevens ve DSÖ Strateji Müdürü Christopher Dye tarafından açıklandı.

Rapora göre, dünyada 2015 yılında yaklaşık 56 milyon kişi yaşamını yitirirken, bu ölümlerin 27 milyonu nedenleriyle kayıt altına alındı. Türkiye'de ise 1999'da toplam ölümlerin sadece yüzde 5'i nedenleriyle kayda geçirilirken, bu oran 2015'te yüzde 90'a çıktı. Türkiye bu alanda Çin ve İran ile en çok gelişme kaydeden ülkelerden oldu.

DSÖ'nün 2015 yılı verilerine göre, Türkiye'de erkeklerde ortalama yaşam süresi 72,6, kadınlarda 78,9 ve her ikisinin ortalaması da 75,8.

Bunun yanında, Türkiye'de 2015 yılında doğum sırasında anne ölüm oranı 100 bin canlı doğumda 16, intihar vakaları 100 bin kişide 8,7 ve 2013 verilere göre trafik kazalarında ölenlerin oranı ise 100 bin kişide 8,9 olarak gerçekleşti.

DÜNYADA TRAFİK KAZALARINDAN ÖLÜMDE ARTIŞ

Dünyada gebelikteki komplikasyonlarından dolayı 2015'te her gün 830 kadın hayatını kaybetti.

İntihar vakalarında en yüksek oran doğu Avrupa ülkelerinde 100 bin kişide 14,1 olarak gerçekleşirken, en düşük oran da Doğu Akdeniz ülkelerinde 100 bin kişide 3,8 olarak kayıtlara geçti. Asya kıtasında ise en çok intihar vakası Güney Kore'de yaşandı.

Rapora göre dünyada, 2015'te tahmini 2,1 milyon kişi AIDS hastalığına yakalanırken, bu oranda 2000 yılına göre yüzde 35 düşüş yaşandı.

Raporda ayrıca, 2013 yılı verilerine göre 1,25 milyon insanın trafik kazalarında yaşamını yitirdiği, bu konuda 2000 yılına göre yüzde 13 artış gözlendiği kaydedildi. 15 ila 29 yaşlarındaki gençlerin ölüm nedenleri arasında da trafik kazaları birinci sırayı aldı.

"TÜRKİYE'DE ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ ARTTI"

DSÖ Ölüm Oranları ve Sağlık Analizi koordinatörü Mathers, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında büyük yatırımlar yaptığını belirterek, "Türkiye son 6-7 yılda bebek ölümlerinin azalması için ülke genelinde büyük yatırımlar yaptı. Bu konudaki büyük gayretlerle bebeklerde ölüm oranı gelişmiş ülkelerle aynı seviye indi." dedi.

Mathers, Türkiye ekonomisinin son yıllarda hızla büyüdüğünü, sağlık sisteminin geliştiğini ve buna bağlı olarak da ortalama yaşam süresinin arttığını vurguladı.

DSÖ Ölüm Oranları ve Sağlık Analizi teknik görevlisi Stevens da bu göreve 9 yıl önce geldiğini ifade ederek, bu süre içerisinde Türkiye'nin sağlık alanında yaptığı reformlarla ülkedeki ölüm oranlarının azaldığına ve ortalama yaşam süresinin arttığına tanıklık ettiğini söyledi.

Stevens, Türkiye'de ölüm oranlarının yüzde 90'ının nedenleriyle kayıtlara geçtiğini ve sebeplerin de detaylı şekilde belirtildiğini kaydederek, bunun "büyük bir başarı" olduğunu dile getirdi.

DSÖ Strateji Müdürü Dye, dünya genelinde tüm devletlerin ve kuruluşlarının sağlık alanında 7 trilyon dolar harcadığını aktardı.