FETÖ Türkiye’de demokrasiyi yok etmeye çalıştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD merkezli Foreign Policy dergisine "Gülen neden iade edilmelidir?" başlıklı makale yazdı. Çavuşoğlu, FETÖ'nün Türkiye'nin ulusal güvenliğine ve anayasal düzenine ciddi tehdit oluşturduğunu, Amerika'daki okullardan propagandalarını yaymaya devam ettiğini vurguladı. Makaleden önemli başlıklar şöyle: "Gülen ve onun ağında yer alanlar, ABD'de okul işletmeye ve burada şüpheli ticari faaliyetlerinden kâr sağlamaya devam etmekte. Bu kişiler Amerika'da buldukları güvenli sığınaktan propagandalarını yaymaya devam etmekte ve hatta federal, devlet ve yerel bütçeden para desteği sağlamakta. Türkiye'den göç eden Gülen yandaşları bu okullarda çalışabilmekte ve hatta Türkiye ile Türkiye-ABD ilişkileri hakkında Amerikan siyasetçilerine brifing vermek üzere Kongre'ye davet edilmektedirler. Bunlar Gülen'in serbest kalmasına izin verilmesinden dolayı olmakta. Adalet Bakanlığı, darbe girişiminden dört gün sonra, 2014 ve 2015'ten bu yana sürmekte olan dört kovuşturma temelinde ABD Başsavcısına Gülen'in geçici olarak tutuklanması talebinde bulunmuştur. Bu dört kovuşturma sürecinde toplanan kanıtları içeren 51 dosya da, Gülen'in Türkiye'ye iadesi talebiyle 22 Temmuz 2016'da ABD'ye iletilti. ABD tarafına 12 Eylül 2016'da darbe planıyla ilgili soruşturma çerçevesinde ilave bir "geçici tutuklama talebi" de iletildi. ABD talebimizi değerlendirmekte, ancak zaman da geçmekte. FETÖ kurbanları için geç gelen adalet, adaletin sağlanması anlamına gelmemektedir. Gülen Türkiye'de demokrasiyi yok etmeye çalışmıştır.