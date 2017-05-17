Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 50'ye yakın mahkum firar etti

Mende, ülkenin orta kesiminde aktif Bundu Dia Kongo (BDK) hareketi üyelerinin, tutuklu bulunan liderleri Ne Mwanda Nsemi'yi kaçırmak için başkent Kinşasa'daki Makala Cezaevi'ne saldırdıklarını belirtti.

Saldırganların, liderlerinin yanı sıra BDK'ya mensup 50'ye yakın mahkumun kaçmasına yardımcı olduğunu ifade eden Mende, güvenlik güçlerinin kaçan suçluların peşine düştüğünü söyledi.

Görgü tanıkları ise cezaevinden 200'den fazla mahkumun firar ettiğini öne sürdü.

Ülkenin batısında yer alan Kongo Central bölgesi milletvekillerinden Ne Mwanda Nsemi, Devlet Başkanı Joseph Kabila'ya hakaret ve halkı isyana teşvik suçlamasıyla mart ayında tutuklanmıştı.

Nsemi bir süre önce sosyal medyada yayılan görüntülerde halkı, "Ruanda vatandaşı olduğunu iddia ettiği Kabila'nın meşruiyetini tanımamaya ve ona karşı ayaklanmaya" çağırmıştı. Ne Mwanda Nsemi ayrıca seçime kadar iktidarda olacak geçiş hükümetinde kendisine de bir makam verilmesini talep etmişti.