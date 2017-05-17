Porto Riko'da bağımsızlık yanlısı Rivera 36 yıl sonra serbest

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 17.5.2017 15:45
Porto Riko'da bağımsızlık yanlısı Rivera 36 yıl sonra serbest

Porto Rikolu milliyetçi Oscar Lopez Rivera 36 yıl sonra serbest kaldı. 'den bağımsızlık isteyen Porto Rikolu paramilis örgüt Ulusal Kurtuluş Silahlı Kuvvetleri (FALN) üyesi Rivera'nın, 1981 yılında ABD'de isyana teşvik edici plan yapmaktan aldığı mahkumiyet sona erdi.

New York, Chicago, Washington ve Porto Riko'da 1970'li yıllarda ve 1980'lerin başında hükümet binalarına, mağazalara, banka ve restoranlara düzenlenen 100'den fazla saldırıyı üstlenen örgütün liderlerinden 74 yaşındaki Rivera'nın serbest bırakılmasının, binlerce destekçisi tarafından kutlanması bekleniyor.

Destekçileri, Rivera'nın serbest bırakılması için yıllardır kampanya yürütüyordu.

1981 yıllında 55 yıl hapse mahkum edilen ve uzun yıllar demir parmaklıklar ardında kalan Rivera'nın cezası, bu yılın başında Devlet Başkanı tarafından hafifletilmiş ve ev hapsine çevrilmişti.

Devlet Başkanı 'nun, 2015 yılı başında, Porto Rikolu milliyetçi Oscar Lopez Rivera karşılığında, cezaevindeki muhalif lider Leopoldo Lopez'in serbest bırakılması önerisi, ABD tarafından reddedilmişti.




BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Porto Riko'da bağımsızlık yanlısı Rivera 36 yıl sonra serbest
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz