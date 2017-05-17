Porto Riko'da bağımsızlık yanlısı Rivera 36 yıl sonra serbest

New York, Chicago, Washington ve Porto Riko'da 1970'li yıllarda ve 1980'lerin başında hükümet binalarına, mağazalara, banka ve restoranlara düzenlenen 100'den fazla saldırıyı üstlenen örgütün liderlerinden 74 yaşındaki Rivera'nın serbest bırakılmasının, binlerce destekçisi tarafından kutlanması bekleniyor.

Destekçileri, Rivera'nın serbest bırakılması için yıllardır kampanya yürütüyordu.

1981 yıllında 55 yıl hapse mahkum edilen ve uzun yıllar demir parmaklıklar ardında kalan Rivera'nın cezası, bu yılın başında ABD Devlet Başkanı Barack Obama tarafından hafifletilmiş ve ev hapsine çevrilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, 2015 yılı başında, Porto Rikolu milliyetçi Oscar Lopez Rivera karşılığında, cezaevindeki muhalif lider Leopoldo Lopez'in serbest bırakılması önerisi, ABD tarafından reddedilmişti.







