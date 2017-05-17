"Trump İsrail'e yol haritasıyla gelmeyecek"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesine açıklamalarda bulunan Friedman, "Başkan Trump, İsrail'e belirli bir diplomatik plan ya da bir yol haritasıyla gelmeyecek. Başkan, öncelikle iki tarafın da (İsrail-Filistin) barış ümidiyle ön şartsız bir araya gelerek, vizyonlarını ortaya koyarak konuşmalarını görmek istiyor. ABD iki halka nasıl yaşayacaklarını dikte edemez." dedi.

Friedman, ABD Başkanı Trump'ın işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerine bakış açısının ise selefi Barack Obama'dan farklı olduğuna vurgu yaparak, "Şimdiye kadar söylediklerine bakılırsa, yerleşim birimlerinin barışın önünde engel olduğu ya da durdurulması gerektiği şeklinde bir açıklaması olmadı. Sadece İsrail hükümetiyle bu konuda bir anlaşma yoluna gitmek istiyor. Sanırım koşullar tamamen farklı." diye konuştu.

''TARAFLAR KARAR ALMALI''



Trump'ın tarafların sonuçlarına razı olacağı bir anlaşma için süreci yönlendirebileceğini belirten Friedman, "Biz yardımcı olabiliriz, ancak tarafların karar alması gerekiyor. Biz kimseyi istemediği bir şeye zorlayamayız." dedi.

Friedman, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması planlarına ilişkinse, "Başkan, bu konuda istişarelerini sürdürmeye devam ediyor. Onun görevi her görüşü dinleyerek doğru kararı almaktır." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Batı Şeria'yı ziyaret etme niyetinin olduğunu ve buradaki Yahudi yerleşimcilerle de bir araya gelmek istediğini belirten Friedman, Amerikalı dindar bir Yahudi olarak büyükelçiliğe atanmasını ise "Başkan bana güveniyor ve çabalarımı takdir ediyor." sözleriyle değerlendirdi.

FRİEDMAN İSRAİL İLE YAKIN İLİŞKİLERE SAHİP

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e dün güven mektubunu sunarak görevine başlayan Friedman, seçim kampanyası boyunca Trump'a İsrail konusunda danışmanlık yapmıştı. İsrail'in yeni yerleşim yerleri inşa etmesine ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına destek veren Friedman, İsrail ile "çok yakın" ilişkilere sahip bir isim olarak biliniyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) geçen yıl aralık ayında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararının onaylanmasına rağmen İsrail, yerleşim birimleriyle ilgili faaliyetlerine devam ediyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da da 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in 1967 sınırlarını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.