Ramallah ofisini kapattı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 17.5.2017 11:22 Güncelleme Tarihi: 17.5.2017 11:22
Uluslararası Kızılhaç Ramallah ofisini kapattı

Örgütünün, 'nın Ramallah kentindeki ofisini ikinci bir emre kadar kapattığı bildirildi.

Örgütten yapılan açıklamada, " Kızıl Haç Örgütü, Ramallah ofisindeki çalışmalarını ikinci bir emre kadar askıya aldı. Söz konusu karar, örgüt çalışanlarına yönelik tehditler nedeniyle alındı." denildi.

Açıklamada, bir grubun ofise zorla girerek çalışanları tehdit ettiği, çalışmaların durdurulmasını ve ofisten ayrılmalarını istediği bilgisine yer verildi.

Uluslarası Örgütü'nün ve 'deki sorumlusu Christian Cardon da yaptığı açıklamada, bu eylemlerin kabul edilemez olduğunu ve bir an önce son verilmesi gerektiğini belirtti.

Cardon, "Son haftalarda Batı Şeria'daki ofislerimiz ve çalışanlarımıza yönelik benzer olaylara maruz kaldık. Ancak Ramallah'taki ofisimizin kapatılması, örgütün Batı Şeria'nın diğer kentlerindeki çalışmalarını etkilemeyecektir." ifadesini kullandı.

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Uluslararası Kızılhaç Ramallah ofisini kapattı
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