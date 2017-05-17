Uluslararası Kızılhaç Ramallah ofisini kapattı

Örgütten yapılan açıklamada, "Uluslararası Kızıl Haç Örgütü, Ramallah ofisindeki çalışmalarını ikinci bir emre kadar askıya aldı. Söz konusu karar, örgüt çalışanlarına yönelik tehditler nedeniyle alındı." denildi.

Açıklamada, bir grubun ofise zorla girerek çalışanları tehdit ettiği, çalışmaların durdurulmasını ve ofisten ayrılmalarını istediği bilgisine yer verildi.

Uluslarası Kızılhaç Örgütü'nün Batı Şeria ve Gazze'deki sorumlusu Christian Cardon da yaptığı açıklamada, bu eylemlerin kabul edilemez olduğunu ve bir an önce son verilmesi gerektiğini belirtti.

Cardon, "Son haftalarda Batı Şeria'daki ofislerimiz ve çalışanlarımıza yönelik benzer olaylara maruz kaldık. Ancak Ramallah'taki ofisimizin kapatılması, örgütün Batı Şeria'nın diğer kentlerindeki çalışmalarını etkilemeyecektir." ifadesini kullandı.