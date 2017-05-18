konusunda ’den destek istiyor

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 18.5.2017 09:55 Güncelleme Tarihi: 18.5.2017 10:00
Almanya İncirlik konusunda ABD’den destek istiyor

, ile yaşanan ziyareti krizinde ’den arabuluculuk yapmasını istiyor. ABD'ye giden Alman Dışişleri Bakanı Gabriel, ABD'li mevkidaşı ile görüşmesinde ABD’den Türkiye’nin Alman milletvekillerine İncirlik’te bulunan askerleri ziyaret izni vermesi konusunda devreye girmesini istedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere 'ye giden Alman Dışişleri Bakanı , mevkidaşı ile görüşmesinde ABD'den 'nin Alman milletvekillerine 'te bulunan askerleri ziyaret izni vermesi konusunda devreye girmesini istedi.

TÜRKLERLE GÖRÜŞMEK İÇİN ELİNİZDEKİ İMKANLARI KULLANIN!

Alman basınında yer alan haberlere göre, Gabriel görüşme sonrasında NATO partneri ülkeler arasında farklı bir ilişki olması gerektiğine dikkat çekerek, "Amerikalıların Türkiye ile bizim şu anda olduğunun aksine bir ilişki içerisinde olmamız konusunda Türklerle görüşmek için ellerindeki imkanları kullanacaklarına inanıyorum" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya İncirlik konusunda ABD’den destek istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz