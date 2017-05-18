Almanya İncirlik konusunda ABD’den destek istiyor

Resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'ye giden Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, mevkidaşı Rex Tillerson ile görüşmesinde ABD'den Türkiye'nin Alman milletvekillerine İncirlik'te bulunan askerleri ziyaret izni vermesi konusunda devreye girmesini istedi.

TÜRKLERLE GÖRÜŞMEK İÇİN ELİNİZDEKİ İMKANLARI KULLANIN!

Alman basınında yer alan haberlere göre, Gabriel görüşme sonrasında NATO partneri ülkeler arasında farklı bir ilişki olması gerektiğine dikkat çekerek, "Amerikalıların Türkiye ile bizim şu anda olduğunun aksine bir ilişki içerisinde olmamız konusunda Türklerle görüşmek için ellerindeki imkanları kullanacaklarına inanıyorum" dedi.