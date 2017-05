Erdoğan’ın YPG tavrı netti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile baş başa ve heyetlerarası yaptığı görüşme dünya basınında geniş yer buldu. Daha önce Beyaz Saray'da ağırladığı veya telefonla görüştüğü liderlere soğuk davranmasına rağmen Trump'ın Erdoğan'ı kapıda karşılayıp ardından da arabasına kadar samimi şekilde uğurlaması hakkında "Sıcak karşılama" yorumları yapıldı. Trump'ın referandum zaferinden sonra Erdoğan'ı arayarak tebrik ettiğini de hatırlatan dünya basını, iki liderin arasının zaten iyi olduğuna dikkat çekti. Dünyanın önde gelen yayın kuruluşları ayrıca Erdoğan ile Trump arasındaki zirvenin ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye verdiği destek ve FETÖ liderinin iadesi noktasında henüz somut adımlar atmaması nedeniyle çok soğuk bir havada geçmesinin beklendiğini, ancak iki liderin tüm anlaşmazlıklara karşın özellikle askeri ve ekonomi alanındaki işbirlikleri konusunda çok olumlu bir tavır içinde olduklarını belirtti. Haberlerde Erdoğan'ın terör örgütü YPG konusundaki tavrını net bir şekilde ortaya koyduğu kaydedildi. İşte öne çıkan haberler:



TÜRKİYE'YE ÖVGÜLER

ABC News: Trump ve Erdoğan, ABD'nin Kürtleri silahlandırma kararına rağmen ipleri koparmadı. İki lider, askeri ve ekonomik alanda işbirliğini yeniden kurma kararı aldı.

Voice of America: Trump, Erdoğan'ı "Türkiye ile ilişkilerimiz bozulmaz" diyerek hoş karşıladı.

Los Angeles Times: Fikir ayrılıklarına rağmen yeni dönem.

New York Times: Gerginliği bir yana bırakan Trump, terörle mücadelede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir müttefik olarak övdü.

Washington Post: Trump, Türkiye'nin DEAŞ ve PKK ile mücadelesine destek vermekte kararlı. Trump, Türk lidere övgü yağdırdı.

Bloomberg: Bu ziyaret YPG gerginliğine rağmen iki ülkenin birlikte çalışmaya devam edeceğini gösterdi.

Jerusalem Post (İsrail): Trump ve Erdoğan görüşmesi, iki ülke arasında gerilen tansiyonu yatıştırdı. Trump, Türkiye ile iyi ilişkilerin bu görüşmeden sonra her zamankinden daha iyi olacağını söyledi.

BBC (İngiltere): İki lider arasında sıcak görüşme geçti. Ancak ilişkileri güçlendirme kararlarına rağmen Erdoğan, ABD'nin YPG'ye verdiği desteği hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini gösterdi.



BİLD ÇILDIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki buluşmayı, "Bugün ikisi arasında kavga patlak verir mi?" diyerek haberi manşete taşıyan Alman Bild gazetesi, iki lider arasındaki samimiyet karşısında çılgına döndü. Büyük bir umutla basın toplantısında olay çıkmasını veya en azından Trump'ın Erdoğan'a, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e davrandığı gibi soğuk yaklaşmasını bekleyen Bild, çareyi haberi manşetten kaldırmakta ve başlığı değiştirmekte buldu. Bild bu kez, "DEAŞ ile mücadelede omuz omuza" başlığını kullandı.