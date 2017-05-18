rejimine önerisi Meclisinden geçti!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 18.5.2017 22:30 Güncelleme Tarihi: 18.5.2017 23:09
Esad rejimine yaptırım önerisi ABD Meclisinden geçti!

rejimiyle ilişkisi olan birey ve şirketlere yönelik uygulanmasını ön gören yasa tasarısı Meclisinden geçti. Başkanın onaylaması durumunda ise yasaya dönüşecek.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinden Demokrat Partili New York Temsilcisi Eliot Engel tarafından sunulan öneri, Meclis üyeleri tarafından kabul edildi.

Eliot, Beşar rejimini hedef alan yasa tasarısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer halkının kanının eline bulaştığı Esad'la ticaret yaparsanız bu yasanın ön gördüğü lar size uygulanır." ifadesini kullandı.

Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Ed Royce ise yasanın Esad rejimine yönelik ekonomik bir baskı uygulamayı hedeflediğini söyledi.

Royce, "Bu yasa ekonomik bir baskı sağlayarak tarafları pazarlık yapmaya teşvik ediyor. Suriye halkının kendi geleceğini belirleyebilecekleri bir yol bulmayı amaçlıyor." dedi.

Yasa tasarısının Başkan Donald Trump tarafından da onaylanması durumunda 2021 yılına kadar Esad rejimiyle ticaret yapan birey ve şirketlere yaptırım uygulanacak.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Esad rejimine yaptırım önerisi ABD Meclisinden geçti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz