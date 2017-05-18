Fransa'da bir belediye evde ölmeyi yasakladı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 18.5.2017 00:19 Güncelleme Tarihi: 18.5.2017 02:04
Fransa'da bir belediye evde ölmeyi yasakladı

Laigneville Belediyesinin bu kararıyla, 5 bin kişinin yaşadığı bölgedeki doktor açığına dikkat çekildi

Fransa'da Laigneville Belediyesi evde ölmeyi yasakladı.

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Laigneville Belediyesi'nin Başkanı Christophe Dietrich, Franceinfo televizyon kanalına yaptığı açıklamada, belediyenin evde ölmeyi yasaklayan bir karar aldığını, kararın sembolik ve anlamlı olduğunu söyledi.

Beş bin kişinin yaşadığı belediyelik bölgede sadece iki doktorun görev yaptığına işaret eden Dietrich, son üç haftada iki kez ölüm ilamı yapmak için 4-6 saat doktor beklediklerini anlattı.

Dietrich, bu iki doktorun da yıl sonunda emekli olacağına, onların yerine hala bir atama yapılmadığına dikkati çekti.

Kararın uygulanamaz olduğunu bildiğini ancak amacının doktor açığına dikkati çekmek olduğunu vurgulayan Dietrich, "Biliyorum bu karar saçma ama biz saçma bir durumla karşı karşıyayız." dedi.

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Fransa'da bir belediye evde ölmeyi yasakladı
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