'da Türkiye dostu senatör yeni kabinede

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 18.5.2017 19:26

'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni kabineyi onayladı. Sol ve sağdan önemli isimlerinin yer aldığı yeni kabinede Türkiye için en dikkat çeken isim Tarım ve Gıda Bakanı .

Avrupa Demokratik ve Sosyal Topluluğu Senato Grup Başkanı , 2012 yılında hazırlanan Ermeni inkar yasa tasarısının Anayasa Konseyi´ne taşınmasında rol oynayan en önemli Fransız siyasetçilerden.

O dönem Marsilya Milletvekili Valerien Boyer tarafından iddiaları ile ilgili hazırlanan tasarının Anayasa mahkemesine taşınması için Jacques Mezard Senatoda önemli rol üstlenmişti. O dönem Fransız meclisi ve senatosunda kabul edilen inkar tasarısının iptali için tek yol Anayasa Mahkemesi kalmıştı. Mahkemeye gitmesi için senatoda verilen imza sayısı 77´yi bulmuştu.

"TÜRKİYE'YE ÇOK BÜYÜK DOSTLUK VE SEMPATİ DUYUYORUM"

Türkiye´ye sevgisini her fırsatta dile getiren Jacques Mezard, 2014 yılında Türkiye´nin Paris Büyükelçiliği´nde katıldığı toplantıda Türkiye'ye çok büyük dostluk ve sempati duyduğunu söylemişti.

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Fransa'da Türkiye dostu senatör yeni kabinede
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