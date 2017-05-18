Fransa'da Türkiye dostu senatör yeni kabinede

Avrupa Demokratik ve Sosyal Topluluğu Senato Grup Başkanı Jacques Mezard, 2012 yılında hazırlanan Ermeni inkar yasa tasarısının Anayasa Konseyi´ne taşınmasında rol oynayan en önemli Fransız siyasetçilerden.

O dönem Marsilya Milletvekili Valerien Boyer tarafından sözde Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili hazırlanan tasarının Anayasa mahkemesine taşınması için Jacques Mezard Senatoda önemli rol üstlenmişti. O dönem Fransız meclisi ve senatosunda kabul edilen inkar tasarısının iptali için tek yol Anayasa Mahkemesi kalmıştı. Mahkemeye gitmesi için senatoda verilen imza sayısı 77´yi bulmuştu.

"TÜRKİYE'YE ÇOK BÜYÜK DOSTLUK VE SEMPATİ DUYUYORUM"

Türkiye´ye sevgisini her fırsatta dile getiren Jacques Mezard, 2014 yılında Türkiye´nin Paris Büyükelçiliği´nde katıldığı toplantıda Türkiye'ye çok büyük dostluk ve sempati duyduğunu söylemişti.