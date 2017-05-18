Alfano, iki günlük resmi ziyaret için geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta mevkidaşı Cibran Basil ile görüştü. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan Lübnan'ın övgüyü hak ettiğini söyleyen İtalyan bakan Alfano, "Nüfusuna oranla, Lübnan kadar çok mülteciye ev sahipliği yapan başka bir ülke yok. Bölge istikrarının korunmasında anahtar rol oynayan Lübnan, Ortadoğu'da demokrasi ve bir arada yaşamaya örnek bir ülke." dedi.

Alfano, İtalya'nın, Lübnan ekonomisine ve ordusuna destek olmaya devam edeceğini vurguladı.

Lübnan Dışişleri Bakanı Basil de İtalya'ya desteğinden ötürü teşekkür ederken, "Yüz binlerce Suriyeli mültecinin gelmesiyle ekonomik, sosyal ve güvenilik sorunları yaşayan Lübnan, bir kırılma noktasına gelmiş durumda. Uluslararası toplum, çok geç olmadan Lübnan'a gerekli desteği vermelidir." diye konuştu.

İtalya'nın Lübnan'la daha fazla ekonomik ilişki kurması gerektiğini belirten Basil, İtalyan şirketlerini, ülkesindeki petrol ve doğal gaz arama, çıkarma sürecine dahil olmaya davet etti.

AVN, BERRİ VE HARRİ İLE GÖRÜŞMELERİ

İtalya Dışişleri Bakanı Alfano, Lübnan'da bugün Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Saad Hariri tarafından da kabul edildi. Görüşmelerde, bölgede yaşanan son gelişmeler, iki ülke arasındaki ilişkilerin artırılması, İtalya'nın Lübnan'a sağladığı askeri ve ekonomik yardım konularının ele alındığı bildirildi.

Alfano'nun Lübnan'daki temasları sırasında ülkenin güneyinde İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ndeki (UNIFIL) İtalyan askerlerini de ziyaret etmesi bekleniyor.