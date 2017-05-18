Mikrofon açık kaldı, esprisini herkes duydu

ABD basının sürekli kendisini hedef aldığına dikkat çeken Trump, "Tarihte hiçbir politikacıya daha kötü ve adaletsiz olunmadı." ifadesini kullandı.

Yeni mezun öğrencilere, eleştirilerin kendilerini yıldırmaması gerektiğini belirten Trump, şunları kaydetti: "Saldırılar sizi daha da güçlendirmeli. Eleştiriler sizi asla yıldırmasın. Doğrularınızdan asla vazgeçmeyin. Ben Washington medyasına ve özel çıkar gruplarına hizmet etmek için seçilmedim. Ben bu ülkenin unutulmuş kadın ve erkeklerine hizmet etmek için başkan oldum."

'İSTERSENİZ O KILICI BASININ ÜZERİNDE KULLANABİLİRSİNİZ'

Yeni mezun öğrenciler tarafından Donald Trump'a kılıç hediye edildi. Trump, kılıcı alarak poz verdi. Ardından yerine oturduğu sırada yanında bulunan İç Güvenlik Bakanı John Kelly, Trump'a dönerek, "İsterseniz o kılıcı basının üzerinde kullanabilirsiniz efendim." diyerek espri yaptı. Trump da gülerek, "Evet" diye karşılık verdi.