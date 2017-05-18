Pakistan’ın Kabil Büyükelçiliğinde görevli 2 kişi gözaltına alındı

Pakistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Kabil Büyükelçiliğinde görevli iki Pakistanlının Afgan güvenlik güçlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Diplomatik misyon temsilcilerine yönelik gözaltıların Viyana Konvansiyonu'nun ihlali anlamına geldiğine işaret edilen açıklamada, olayın ardından Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliğinden bir diplomatın Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve protesto notası verildiği kaydedildi.



Bu arada adının açıklanmasını istemeyen hükümet kaynakları, gözaltına alınan kişilerin Kabil Büyükelçiliğinde protokol asistanı olarak görev yapan Hasan Hanzade ve şoför Syed Munir Şah olduğunu söyledi.

3 SAAT SONRA SERBEST BIRAKILDILAR



Pakistan medyasında yer alan habere göre, Hanzade ve Şah, gözaltına alındıktan 3 saat sonra serbest bırakıldı.

Kabil yönetimi, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Viyana Konvansiyonu'nun diplomatik ilişkileri konu alan 29. maddesi, "Diplomatik temsilcinin şahsi dokunulmazlığı vardır. Hiçbir şekilde tutuklanamaz veya gözaltına alınamaz." ifadesini içeriyor.

Pakistan ordusu, ay başında sınır bölgesinde beş Afgan güvenlik kontrol noktasının imha edildiğini, yaklaşık 50 kişinin öldürüldüğü açıklamıştı. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Necip Daniş, Pakistan'ın açıklamasının asılsız olduğunu ileri sürerek sınırdaki Spin Boldak köyünde iki Afgan sınır polisinin yaşamını yitirdiğini, 11'inin yaralandığını belirtmişti.