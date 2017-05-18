Trump isyan etti! Tarihte hiçbir politikacıya...

Trump, ABD Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet töreninde konuştu.

ABD basının sürekli kendisini hedef aldığına dikkat çeken Trump, "Tarihte hiçbir politikacıya daha kötü ve adaletsiz olunmadı." ifadesini kullandı.

Yeni mezun öğrencilere, eleştirilerin kendilerini yıldırmaması gerektiğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"Saldırılar sizi daha da güçlendirmeli. Eleştiriler sizi asla yıldırmasın. Doğrularınızdan asla vazgeçmeyin. Ben Washington medyasına ve özel çıkar gruplarına hizmet etmek için seçilmedim. Ben bu ülkenin unutulmuş kadın ve erkeklerine hizmet etmek için başkan oldum."