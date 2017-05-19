Almanya blöf yapıyor! İsteseler de bulamazlar

Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ziyaretine izin vermemesinin ardından Almanya'da "Türkiye dışındaki ülkelerin üslerini alternatif olarak kullanabiliriz" tartışması başladı. Alman uçaklarının Kuveyt, Ürdün veya Kıbrıs'taki askere üslere taşınabileceği gündeme geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise alternatifin Ürdün olabileceğini açıklandı. Tartışmalar devam ederken, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, dün görüştüğü ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'dan Türkiye'nin İncirlik Üssü'ne ziyaret izni vermesi konusunda destek istedi.



YAPILAN SİYASİ BLÖF



Peki ama İncirlik Üssü neden bu kadar önemli ve Batılı ülkeler için vazgeçilmez? Tartışmaları "Siyasi blöf' olarak niteleyen askeri istihbarat uzmanı emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, "Ürdün, Kıbrıs, Irak veya Suriye'de mevcut veya yeni yapılacak üsler İncirlik'in yerini tutamaz" diye konuştu. Ortadoğu, Asya ve Avrupa arasındaki konumuna dikkat çeken Erenel, İncirlik'in alternatifsiz oluşunun nedenlerini şu şekilde sıraladı:



İŞTE O DÖRT SEBEP



"Birincisi, İncirlik Suriye ve Irak'tan Afganistan'a kadar tüm kriz bölgelerine ulaşabilir stratejik bir noktada. Evet, Alman uçakları Ürdün ve Kıbrıs'taki üslere taşınabilir. Ancak bu defa uçuş menzili nedeniyle tanker uçakları kullanmaları gerekecek ki bu operasyonun planlama ve uygulama maliyetini artıracak. İkincisi, DEAŞ'a dair gelecek bir anlık istihbaratta İncirlik'ten kalkan uçaklar birkaç dakika sonra hedefi imha edebilirken diğer üslerden kalkan uçaklar uçuş süreleri nedeniyle sahaya ulaştıklarında vuracakları hedef diye bir şey kalmamış olabilir. Üçüncüsü, Türkiye bir NATO ülkesi ve bu üssü kullanan ülkeler Türkiye'nin sunduğu NATO altyapısından da faydalanabilmekte. İncirlik'in 60 yılı aşkındır hem insan ve hem de teknolojik istihbarat alt yapısı var. Dördüncüsü ve en önemlisi, İncirlik kendi ordusu da güçlü bir ülkede yer alıyor. Burada görevli askerlerin, uçakların ve teçhizatın güvenliği bizzat Türk ordusu tarafından sağlanıyor. "



GÜVENLİ ÜLKE



Türkiye'nin İncirlik'teki ülkelerin hem uçuş harekat güvenliğini hem de personelin nokta güvenliğini sağladığına dikkati çeken Erenel, şöye devam etti: "Almanya başta olmak üzere Batılı ülkeler, askeri görevden önce askerlerinin ve silah sistemlerinin güvenilir bir ülkede olmasını ister. Ürdün'de devlet başkanını kendi aşireti koruyor ve Ürdün'den kalkacak bir uçak Suriye-Irak arasına gidene kadar İsrail-ABD-Rusya veya Esad rejimine ait olup olmadığı belli olmayan hava savunma sistemlerinin hedefi olabiliyor."



YENİ NOKTA YOK



Suriye veya başka bir ülkede İncirlik Üssü'ne alternatif bi üs kurmanın şu aşamada mümkün görünmediğini belirten Erenel, "İncirlik gibi bir üs bölgede yok ve kurulması da uzun yıllar ve ağır maliyet gerektirir. Böyle bir üssün çevre güvenliği ve hava savunma sistemleri, hava harekat sistemleri, hava yönetim ve radar sistemlerini kuracak yeni bir nokta da görünmüyor" diye konuştu. (Star)