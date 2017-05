Berlin’e İncirlik uyarısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'de katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alman milletvekillerinin İncirlik'e ziyaret taleplerinin, Türkiye tarafından bu süreçte uygun bulunmaması nedeniyle geri çevrilmesinin ardından Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, "şantaj yapılamaz" ifadesi kullanmasının hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, "Almanya Dışişleri Bakanı böyle bir açıklama yapmışsa saygısızlık yapmıştır" dedi. Mevkidaşıyla ilişkileri düzeltmek için görüşmeler yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, bu süreçte karşı tarafın kendisinin otel odasını bile iptal ettirdiğini, bakanları ve milletvekillerini engellediğini ancak kendi talepleri yerine getirilmediği zaman bunu "şantaj" olarak değerlendirdiklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Bu şantaja giriyorsa senin yaptıkların neydi? Bunu izah et. Biz her şeye rağmen aklıselim bir şekilde yaklaşıyoruz" ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, Almanya'nın Türkiye'ye nasıl davranması gerektiğini görmesi ve kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini belirterek, diplomasinin temel ilkelerinden birinin de karşılıklılık esası olduğunun altını çizdi. Almanya'nın İncirlik'ten çekilme kararı alma olasılığına ilişkin de Çavuşoğlu, "Kendileri bilir. Yalvaracak değiliz. Gelmek istediler, DEAŞ'a karşı koalisyonda biz kendilerine yer açtık ama her şey onların istediği gibi, onların keyfine göre olacak değil. Bunu bilmeliler. Ayrılmak istiyorlarsa da onlara yalvaracak değiliz. Onlar gelmek istedi, biz yardımcı olduk. Ayrılmak istiyorlarsa da 'Güle güle' deriz." değerlendirmesinde bulundu. NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında görüşmenin söz konusu olup olmadığına yönelik soru üzerine Çavuşoğlu, şu ana kadar böyle bir talepte bulunmadığını söyledi.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in önceki gün Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde ara bölgede yaptıkları görüşmeyi değerlendiren Çavuşoğlu, "İzlenecek yol haritası konusunda KKTC'de bir mutabakat var" dedi. "Gerekirse ben de önümüzdeki günlerde adaya bir ziyarette bulunacağım" diyen Çavuşoğlu, "Toplantıda Rum kesiminin şaçma ve garip önerileri üzerine sonuç elde edilemedi" ifadelerini kullandı.Almanparlamenterlerin İncirlik Üssü 'ne girmesine izin verilmemesine ilişkin soru üzerine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkisi olmadı. Anlaşmazlık, Türkiye ve Almanya arasındaki bir sorun." dedi. Yaklaşık bir sene önce benzer bir durum olduğunu ancak sonradan bunun çözüldüğünü hatırlatan Stoltenberg, "Bu kez de öyle olmasını umut ediyorum. İki ülke arasındaki bir konu bu." değerlendirmesini yaptı. Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Alman vekillerin İncirlik'i ziyaret edebilmesi için ABD'den destek istedi. Bakan, "Amerikalıların Türk tarafıyla konuşmak için imkanları kullanacağını düşünüyorum" dedi.