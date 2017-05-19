İran'da halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Seçimde, reformist olarak tanımlanan ve hâlihazırda ülkenin başında bulunan din adamı Ruhani dışında üç aday yarışıyor.

Ruhani, 2015'te nükleer anlaşmayı dünya güçleriyle müzakere etmişti.

Ruhani ve Reisi en güçlü adaylar

Ruhani'nin en büyük rakibinin daha muhafazakâr çizgideki din adamı ve eski savcı İbrahim Reisi olduğu düşünülüyor.

Reisi, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakın bir isim.

Adaylardan hiçbirinin yüzde 50 oranını geçememesi durumunda, gelecek hafta seçimlerin ikinci turu gerçekleştirilecek.

İran'da 54 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

İlk sonuçların Cumartesi gelmesi bekleniyor.

Hamaney'den çağrı

Anayasa Koruma Konseyi seçimlere katılması için altı adayı uygun bulmuştu.

Geçen hafta, bu adaylardan Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf Reisi lehine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri ise Ruhani lehine adaylıktan çekilmişti.

Diğer iki adaysa, ultra-muhafazakâr olarak değerlendirilen Mustafa Mirsalim ve reformist Mustafa Haşemitaba.

Ayetullah Hamaney, Çarşamba günü yaptığı açıklamada seçimlere 'çok büyük bir katılım' çağrısı yapmıştı.

Hamaney ayrıca, 'ülkenin güvenliğine yönelik herhangi girişimde bulunanlara derhal karşılık verileceğini' söylemişti.