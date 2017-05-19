İsveç Mahkemesinden flaş Assange kararı

İsveç Mahkemesi, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın yargılandığı tecavüz davasının düşürüldüğünü açıkladı.

5 YILDIR BÜYÜKELÇİLİKTE

Assange, hakkındaki suçlamalar nedeniyle 5 yıldır siyasi sığınma aldığı Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğinden dışarı çıkamıyordu.

İADE EDİLME KORKUSU İLE...

Assange'ın 2012 yılından beri yaşadığı büyükelçilikten çıkmama sebebi ise İsveç'te tecavüz suçlamasıyla yargılanmasından dolayı söz konusu ülkeye iade edilme korkusuydu.

BİNLERCE BELGEYİ SIZDIRDI

Assange'ın İsveç'e gönderilmesi durumunda ise Wikileaks sızıntıları nedeniyle ABD'ye gönderilmesi ihtimal dahilindeydi. Wikileaks, ABD'ye ait binlerce diplomatik ve askeri belgeyi sızdırmıştı.

SESSİZLİĞİNİ KORUYAN ASSANGE'DAN İMALI FOTOĞRAF

Assange, konuya ilişkin olarak henüz bir açıklama yapmasa da kişisel Twitter hesabından eski bir fotoğrafını paylaştı. Assange hakkındaki soruşturma nedeniyle İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilebileceği endişenden ötürü beş yılı aşkın süredir Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde yaşıyor.

'ASSANGE, EKVADOR BÜYÜKELÇİLİĞİ'Nİ TERK EDERSE TUTUKLANACAK'

Bu arada İngiltere polisi, Assange'ın Ekvador Büyükelçiliği'ni terk etmesi halinde tutuklanacağını açıkladı.