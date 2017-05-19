Son dakika: New York'un ünlü Times meydanında panik

ABD'nin New York kentinde Times Meydanı'nda bir araç, yayalara çarptı. Times Meydanı'ndaki olayda 1 kişinin öldüğü en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölge güvenlik kordonuna alındı.

NEW YORK'UN ÜNLÜ MEYDANINDA PANİK!

"TERÖR EYLEMİ GİBİ GÖRÜNMÜYOR"

Görgü tanıkları, aracın ters yönde gittikten sonra yayalara vurduğunu ve hareketlerinin "kasıtlı göründüğünü" söyledi.

Ancak polis yetkililerinden yapılan açıklamada, "olayın terör eylemi gibi görünmediğini" belirtildi.

New York Belediye Başkanı Bill De Blasio, Times Meydanı'nda bir aracın kaldırıma çıkması sonucu 1 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı olayın terör saldırısı olduğuna dair bir iz bulunmadığını açıkladı.

De Blasio, düzenlediği basın toplantısında, "Bunun terör eylemi olduğuna dair hiçbir gösterge yok." dedi.

Yaralanların tedavi altına alındığını, 4 kişinin durumunun kritik olduğunu belirten De Blasio, 26 yaşındaki ABD vatandaşı sürücünün gözaltına alındığını söyledi.

New York Polis Teşkilatı ise sürücü Richard Rojas'ın 2008 ve 2015 yıllarında alkollü araç kullanmaktan sabıkalı olduğunu bildirdi.

45. Sokak ile Broadway'in köşesinde meydana gelen olaya şahit olan AA muhabiri aracın hızla kaldırımdaki demirlere çarptıktan sonra sürücünün demirler üzerinde asılı kaldığını, alev alan araca itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini bildirmişti.