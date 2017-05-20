ABD'den flaş açıklama: Türkiye olmadan olmaz

Beyaz Saray'ın DEAŞ ile Mücadelede Özel Temsilcisi Brett McGurk, DEAŞ ile mücadelede YPG ayrılığına rağmen Türkiye ile yakın müttefik olunduğunu söyledi. DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin bölgedeki gücünü hatırlatan özel temsilci, Türkiye olmadan koalisyon güçlerinin başarılı olamayacağını ifade etti.

McGurk, Beyaz Saray'daki tarihi zirve sonrası ilk kez konuştu. Rakka operasyonu sonrası Türkiye ile yakın işbirliği içerisinde olacaklarını ileri süren McGurk, bölgedeki istikrar için Türkiye'nin önemli bir güç olduğunu söyledi. Türkiye olmadan bu istikrarın sağlanamayacağını ve birlikte çalışıldığını söyleyen McGurk, "Her koalisyon ortağıyla olduğu gibi, onlarla da bazı farklılıklarımız var. Ama çok yakın müttefikiz ve sorunları her zaman çözebiliriz" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Brett McGurke "Teröre destek veriyor, kesinlikle değiştirilmesinde fayda var" yorumunun hatırlatılması üzerine McGurk, "Bakan Tillerson'ın yakın ilişkiler içinde olduğu bir mevkidaşı" olarak tanımladığı Çavuşoğlu için, "Taktiksel farklılıklarımız olabilir, Dışişleri Bakanı'na büyük saygım var" dedi.

"TÜRKİYE'NİN KAYGILARINI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ÖNLEM ALIYORUZ"

Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford da, Türkiye'yle görüş ayrılığı yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili soruya, "Bunu askeri bir bakış açısıyla cevaplayacağım. İlk olarak, Türkiye bizim önemli bir müttefikimiz ve Türkiye ile uzun vadeli ilişkimiz kritik öneme sahip. Bunu koruyacağız," diye cevap verdi.

Türkiye ile yakın ilişkilerin sürdürülmesi için çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleştirildiğini hatırlatan Dunford, "Rakka'ya ele geçirmenin en iyi yolunun ne olduğuyla ilgili farklı görüşlerimiz vardı. Biz tek olası yöntemin Suriye Demokrat Güçleri'yle olduğu görüşündeydik. Şimdi sahada Türkiye'nin kaygılarını ortadan kaldırmak için önlemler alıyoruz, örneğin silahların PKK'nın eline geçmemesi ya da Türkiye'ye gitmemesi gibi. Türklere şeffaflık sağlıyoruz. SDG'ye sağladığımız askeri teçhizatın sadece sadece Rakka'da kullanılmasının, başka yere gitmemesinin önlemini alıyoruz," ifadelerini kullandı.