İran seçimlerinde Ruhani açık ara önde

Katılımın önceki yıllara göre yüksek olduğu gözlenen 12'nci dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde edilen ilk sonuçlar, Ruhani'nin ülke genelinde açık ara önde olduğunu gösteriyor.

İlk sonuçların ulaşmasının ardından Ruhani taraftarları kutlama hazırlıkları yaparken, İbrahim Reisi yanlıları Ruhani'yi tebrik etti.

Hasan Ruhani Ofisi Siyasetten Sorumlu Yardımcısı Hamid Ebu Turabi, Twitter sayfasında, "Halkın kazandığına dair sonuçlar geliyor. Cumartesi günü bayram günü olacaktır. Elimize ulaşan sonuçları resmi açıklama yapılmadığı için veremiyoruz. Biraz daha sabredin. Seçim faaliyet merkezimizden resmi açıklamayı birazdan yapacağız." ifadelerini kullandı.

İbrahim Reisi yanlısı muhafazakar Keyhan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Fazli Nejad da attığı tweette, Reisi'nin seçimleri kaybettiğini şu sözleriyle aktardı:

"Muhammed Bakır Galibaf'ın oyları (Reisi'ye) gelmedi. Mustafa Mir Selim çekilmedi. Bu durum seçime kısa süre kala hızlı bir çöküşe sebep oldu."

Yine Reisi destekçilerinden Maşrik News Genel Yayın Yönetmeni, Twitter hesabından, "Şu ana kadar açılan sandıklarda Ruhani'nin oyları 2013 seçimlerinde aldığı oya ulaşmıştır. Seçimleri kimin kazandığı bellidir. Rakibimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

RUHANİ'NİN SEÇİM MERKEZİNDEN "TEMKİNLİ OLUN" UYARISI

Elde edilen ilk sonuçlar sonrası Hasan Ruhani Seçim Merkezi Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Ruhani taraftarlarına resmi sonuçlar açıklanmadan ve gerekli izinler alınmadan kutlama yapmamaları uyarısında bulunuldu.

İran İçişleri Bakanlığınca yapılan ilk açıklamaya göre, 56 milyon 410 bin 234 kayıtlı seçmenin 42 milyonu oy kullandı. Katılımın yüzde 75'in üzerinde olduğu değerlendirilen seçimlerin galibinin birkaç saat içinde resmen açıklanması bekleniyor.