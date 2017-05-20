İran'ın yeni Cumhurbaşkanı kim oldu? - Hasan Ruhani kimdir? - İşte detaylar

İran 'da heyecanla beklenen seçim sonuçları belli oldu. Halkın oylamaları sonucunda oyların yüzde 59'unu alan Hasan Ruhani yeni Cumhurbaşkanı oldu. Başkent Tahran'daki İçişleri Bakanlığı binasındaki konferans salonunda konuşan İran Seçim Kurulu Başkanı Ali Asgar Ahmedi, ilk resmi sonuçları açıkladı. Peki İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani kimdir ? İşte Hasan Ruhani kimdir? başlıklı haberimiz.

Hasan Ruhani, 12 Kasım 1948 tarihinde İran, Simnan şehri yakınlarında Sorkheh'de doğmuştur. Tüccar olan babası Haj Asadollah Feridun 2011 yılında vefat etmiş, annesi Sakine ise Simnan'da yaşamıştır. 13 yaşında iken İran'ın dini eğitim merkezi olan Kum kentine gitti ve orada klasik medrese eğitimi aldı. Dini eğitiminin yanında İran'da Tahran Üniversitesi'nde 1969 yılında hukuk eğitimine başladı, 1972 yılında mezun oldu. Ardından 1979 yılında İngiltere'ye gidip Glasgow Caledonian University'de Hukuk Sosyolojisi alanında 1995 yılında master derecesini aldı, doktora derecesini 1999 yılında aldı.

Genç yaşlardan itibaren Ruhullah Humeyni'nin takipçilerinden biri olmuş olan Hasan Ruhani, İran'ı dolaşarak Şah hükümeti aleyhinde vaazlar verdi.

Kasım 1977 yılında Tahran'daki Ark Camisi'nde Humeyni'ye İmam denilmesi için minberde açıkladığı öneri tüm devrimci kesimlerce benimsendi ve o günden sonra Humeyni'ye İmam Humeyni dendi.

Humeyni'nin öncülüğündeki devrim öncesi aktif olarak siyasi faaliyetlere katılıp birçok kez tutuklanan Ruhani, 1979 yılında zafere ulaşan İran İslam Devrimi'nin ardından muhtelif görevlerde bulundu. 1980'de İslam Danışma Meclisi'ne seçildi. 20 yıllık meclis üyeliği boyunca muhtelif görevlerde bulundu. 5 dönem milletvekilliği yaptı. 2 dönem Savunma Komisyonu Başkanı, 2 dönem de Dış Politika Komisyonu başkanlığı ve Meclis Başkanvekilliğinde bulundu.

Irak Savaşı esnasında üst düzey komutanlıklar ve Uzmanlar Konseyi Üyeliği yaptı. 1988-89 yılları arasında Genelknda bulundu. Savaş sonunda, bir grup İran Ordusu ve İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanıyla birlikte ikinci derece Zafer Madalyası'yla ödüllendirildi.

1989 yılında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin kurulması ile birlikte bu Konseyde dini liderin temsilcisi ve Konsey genel sekreteri oldu. 2005 yılına kadar bu görevi yaptı.

Ruhani'nin dünya kamuoyunda tanınması daha çok 2003-2005 yılları arasında Nükleer Baş müzakereci sıfatıyla dünyada pek çok yabancı yetkili ve devlet adamının katıldığı toplantılarda İran'ı temsil etmesiyle olmuştur.

15 Haziran 2013 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri'nde adaylığını koydu. Seçimleri % 50.7 oy oranıyla kazarak İran İslam Cumhuriyeti'nin 7. Cumhurbaşkanı seçildi.

Hasan Ruhani, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerini bilmektedir.

Hasan Ruhani, 1969 yılında Naime Ruhani ile evlendi. 4 çocuğu vardır.

RESMİ SONUÇLAR AÇIKLANDI

Başkent Tahran'daki İçişleri Bakanlığı binasındaki konferans salonunda konuşan İran Seçim Kurulu Başkanı Ali Asgar Ahmedi, ilk resmi sonuçları açıkladı.

Valiliklerden seçim kuruluna ulaşan ilk sonuçlara göre, 25 milyon 966 bin 729 oydan 25 milyon 182 bin 310'nun geçerli olduğunu belirten Ahmedi, reformist ve ılımlı muhafazakarların adayı Hasan Ruhani'nin 14 milyon 619 bin 848, muhafazakarların adayı İbrahim Reisi'nin ise 10 milyon 125 bin 855 oy aldığını duyurdu.

Diğer iki aday, Mustafa Mir Selim 297 bin 276 oy alırken, Mustafa Haşimiteba'ya 139 bin 331 oy çıktı.

Sonuçların tedrici olarak açıklanacağını ve kesin sonucun bugün duyurulacağını belirten Ahmedi, 40 milyonun üzerinde oy kullanıldığını bildirdi.