Müslümanlara '' yasağı

Giriş Tarihi: 20.5.2017 19:06
Müslümanlara 'Mescid-i Aksa' yasağı

'deki işgalini sürdüren yönetimi, ayı boyunca 30 yaş altındaki Müslümanların 'ya girişlerini yasakladı. İşgalci güçler sadece 30 ila 40 yaş arasındaki Filistinlilerin girişine müsade edecek.

Ayı'nın girmesiyle zulümlerini arttıran İşgalci devleti bu sene de müslümanların 'ya girmesini engelleyecek bir takım kararlar aldı.

Alınan kararlara göre 30 yaş altındaki gençlerin Ramazan Ayı boyunca Mescid-i Aksa'ya girişlerine müsade edilmeyecek.

Star'ın haberine göre, sadece Cuma günleri geçerli olmak üzere 30 ila 40 yaş arasındaki erkek lilerin Mescid-i Aksa'ya girmesine müsade edilecek.

Kadir Gecesine özel olmak şartıyla 40 yaş üstü kadın ve erkeklerin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin verilecek.

Öte yandan Ben Gorion havaalanından Mescid-i Aksa'ya sadece 500 seferin yapılmasına müsade edilecek.

İşgal altındaki içinse sadece Cuma günleri 100 tane 55 yaş üstü erkek Mescid-i Aksaya giriş yapabilecek. Haftanın diğer günleri 300 kişiye izin verilecek.

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Müslümanlara 'Mescid-i Aksa' yasağı
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