Times meydanındaki saldırı DEAŞ değil bonzai çıktı!

ABD'nin New York kentinin en ünlü turistik noktaları arasında yer alan Times Meydanı'nda önceki gün bir kişinin ölümü ve 22 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya sebebiyet veren sürücünün uyuşturucu etkisinde olduğu tahmin ediliyor. Manhattan 45'inci Cadde'de meydana gelen olayda Richard Rojas adlı adamın kullandığı araç, bir direğe çarptıktan sonra durmuştu. 26 yaşındaki Rojas, araçtan indikten sonra çevredeki polislerin üzerine saldırmıştı. New York'un Bronx mahallesinde yaşadığı belirlenen Rojas'ın, 2008 ve 2015 yıllarında iki kez içkili halde araç kullanmaktan, bu ay da bir kişiyi bıçakla tehdit etmekten gözaltına alındığı belirtiliyor. New York Polis Departmanı yetkilileri, testlerde kanında alkole rastlanmayan Rojas'ın olay sırasında, ülkemizde 'bonzai' adıyla bilinen sentetik uyuştucunun bir çeşidi olan 'K-2'nin etkisi altında olduğunun tahmin ettiklerini söyledi.

'BENİ VURMALIYDINIZ'

Yerel basın, Rojas'ın kendisini gözaltına alan polis memurlarına söylediği ilk cümlenin, "Beni vurmalıydınız. (Yayaların) Hepsini öldürmek istedim" olduğunu duyurdu.