Ruhani'den ilk seçim mesajı: Muhaliflerimin eleştirme hakkı saklıdır

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın karşılıklı saygı temelinde dünyayla ilişkilerini her zamankinden daha fazla geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Ruhani, " Milletimiz, dünyayla barış ve dostluk içinde yaşamak istiyor. Ancak her türlü tehdit ve aşağılamayı da kabul etmeyecek. Halkımız, seçimlerle verdiği bu mesajının , tüm devletler, komşuları ve özellikle büyük dünya güçleri tarafından doğru bir şekilde duyulmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

KOMŞU VE BÖLGEDEKİ ÜLKELERE SESLENDİ

Ruhani, konuşmasında bölge ve komşu ülkelere de seslendi.

Ruhani, " Seçimlerimiz, bölge ve komşu ülkelere, bölgedeki güvenliğin yabancı güçlerin varlığıyla değil demokrasinin güçlenmesi ve halkın oyuna saygı göstererek sağlanacağını göstermiş oldu" diye konuştu.

Ruhani, 19 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 57'sini alarak ikinci kez ülkenin cumhurbaşkanı seçildi. Seçimlerde halkın yaklaşık yüzde 73'ü sandık başına gitti.