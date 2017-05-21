le 500 atleti solladı!

Giriş Tarihi: 21.5.2017 11:25 Güncelleme Tarihi: 21.5.2017 11:25
Terlikle 500 atleti solladı!

Meksika yerlilerinden Maria Lorena Ramirez, günlük kıyafetleri ve benzeri lastik ayakkabılarıyla yarıştığı 12 ülkeden 500 atletin katıldığı 50 kilometrelik ultraun şampiyonu oldu

Meksika'da Tarahumara yerlilerinden Maria Lorena Ramirez, bir sığır çobanı ve günlük sporu sadece hayvanlarının peşinde 10-15 kilometre yürümekten ibaret. Ancak atalarının yeteneğinin tümü Ramirez'de bulunuyor. Tıpkı dedesi, babası ve kardeşleri gibi. Ramirez, ailesi gibi lara katılan bir isim.



Geçen yıl ülkesinde yapılan 100 kilometrelik Cabballo Blanco 2016 ultramaratonunda da ikinci olan Ramirez, 29 Nisan'da Pueblo kentinde düzenlenen 12 ülkeden 500 atletin katıldığı 50 kilometrelik ultramaratonun da şampiyonluğunu elde etti. 22 yaşındaki kadın, engebeli arazide yapılan yarışı 7 saat 3 dakikada tamamladı.

FARK ATTI

Ramirez, zorlu maratonu spor ekipmanları olmadan günlük yaşamda giydiği tişört, etek ve yerel kadınların kullandığı türden benzeri lastik ayakkabılarla önde tamamlayarak birinci oldu. (Habertürk)
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Terlikle 500 atleti solladı!
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