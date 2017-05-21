Terlikle 500 atleti solladı!

Meksika'da Tarahumara yerlilerinden Maria Lorena Ramirez, bir sığır çobanı ve günlük sporu sadece hayvanlarının peşinde 10-15 kilometre yürümekten ibaret. Ancak atalarının koşu
yeteneğinin tümü Ramirez'de bulunuyor. Tıpkı dedesi, babası ve kardeşleri gibi. Ramirez, ailesi gibi maraton
lara katılan bir isim.
Geçen yıl ülkesinde yapılan 100 kilometrelik Cabballo Blanco 2016 ultramaratonunda da ikinci olan Ramirez, 29 Nisan'da Pueblo kentinde düzenlenen 12 ülkeden 500 atletin katıldığı 50 kilometrelik ultramaratonun da şampiyonluğunu elde etti. 22 yaşındaki kadın, engebeli arazide yapılan yarışı 7 saat 3 dakikada tamamladı.
FARK ATTI
Ramirez, zorlu maratonu spor ekipmanları olmadan günlük yaşamda giydiği tişört, etek ve yerel kadınların kullandığı türden terlik
benzeri lastik ayakkabılarla önde tamamlayarak birinci oldu. (Habertürk)