Kanada'da 13 yaşındaki 8 öğrencisi ile ilişki kuran öğretmenin cezası belli oldu

Kanada'da reşit olmayan öğrencileriyle cinsel ilişkiye giren Fransızca öğretmeni 2 yıl hapse mahkum edildi. 42 ayrı suçtan yargılanan kadın öğretmenin 13 yaşlarındaki 8 öğrencisine 2 yıl boyunca cinsel istismar etttiği, onlara alkol verdiği belirlendi.

42 AYRI SUÇLA YARGILANDI



Kanada'da bir lisede görevli 36 yaşındaki Fransızca öğretmeni Jaclyn McLaren yargılandığı 42 ayrı suçtan 2 yıl hapse mahkum oldu. Suçlu bulunduğu yargılamalardan biri eşini aldatmak yedisi ise cinsel içerikli.







ÇOCUKLARIN OLDUĞU ALANLARA GİRMESİ YASAKLANDI

Jaclyn McLaren'ın sosyal medya kullanması, kurbanlarıyla herhangi bir iletişim kurması ve 10 yıl boyunca çocukların olduğu halka açık bir alanda bulunması kesin bir şekilde yasaklandı.

Kadın öğretmenin 2014 ila 2016 yılları arasında yaşları 13 olan 8 erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği, hatta öğrencilerinden ikisiyle üçlü cinsel birliktelik yaşadığı ortaya çıktı.

Kadının öğrencilerine Alkol aldığı, reşit olmayan öğrencileriyle cinsel konuşmalar yaptığı ve onlara çıplak fotoğraflarını gönderdiği de belirtiliyor.