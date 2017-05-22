si Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 22.5.2017 16:02 Güncelleme Tarihi: 22.5.2017 16:14
ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

si John R. Bass Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta Washington'u ziyareti sırasında, lik Kançılaryası önünde güvenlik personelinin Sayın Bakanımızın yakın koruma ekibine karşı yerleşik diplomatik kural ve teamüller hilafına sergilemiş oldukları profesyonelliğe aykırı saldırgan davranışlar bugün Bakanlığımıza çağrılan ABD Büyükelçisi nezdinde sözlü ve yazılı olarak protesto edilmiş, ABD makamlarının bu olayı soruşturması ve gerekli açıklamanın tarafımıza yapılması resmen talep edilmiştir." denildi.

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ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
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