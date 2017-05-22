Çin işi dönme dolap

Çin'in Weifang şehrinde Bailang Nehri Köprüsü'nün üzerine kurulan dönme dolabın ortasında destekleyici iskelet bulunmuyor. Bu özelliğiyle dünyada tek olan dönme dolabın, "Ejderha Omurgası" olarak adlandırılan çaprazlama çelik kirişler sayesinde iskeletsiz olarak durabildiği belirtildi. Fütüristtik tasarımıyla dikkat çeken 125 metre çapındaki dönme dolabın yapımında 4 bin 600 ton çelik kullanıldığı açıklandı. Dönme dolabın, 145 metrelik yüksekliğiyle İngiltere'de bulunan London's Eye (Londra'nın gözü) dönme dolabından bile daha yüksek olduğu kaydedildi. Dünya basını Çin'in yeni dönme dolabının, Londra'nın Gözü'nü tahtından edebileceğini dile getirdi. Önümüzdeki günlerde ilk ziyaretçilerini kabul edecek olan dönme dolap, 36 kapsülden oluşuyor. Her biri 10 kişi ağırlayabilen kapsüllerde televizyon seti ve kablosuz internet bulunuyor. Yolculara elektronik cihazlarıyla internete bağlanarak eşsiz deneyimlerini sosyal medya hesaplarında paylaşma imkânı verileceği belirtilirken televizyonların ne amaçla yerleştirildiği henüz açıklanmadı.Çin haber kuruluşları, TV'ye dönme dolabın o an için bulunduğu yerin anlık görüntülerin yansıtabileceğini dile getirdi. Bir turunun 30 dakika süreceği belirtilen dönme dolaba turistlerin ilgi göstermesi bekleniyor.